Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de bazı eyaletler pazartesi gününden itibaren yeni tip koronavirüs (COVID-19) yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaleti Valisi Gavin Newsom, koronavirüs tedbirlerinde yumuşamaya giderek ilk kararını açıkladı. Newsom, salgını sebebiyle alınan "acil durum içermeyen ameliyatların ertelenmesi" ile ilgili kararı kaldırdığını duyurdu. ABD'nin ardından Avrupa'da da 'normalleşme' adımları hızlanmaya başladı. Daha önce Çekya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Hollanda gibi bazı ülkeler okulların açılacağını duyurmuştu. Şimdi bu ülkelere yenileri ekleniyor.

İTALYA: AŞAMALI GEVŞETİLECEK

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin önceki gün "Yasakları kademeli olarak kaldırıyoruz. Detayları pazar günü açıklayacağım" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de benzer ifadeler kullandı. Salgın sebebiyle sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı ülkesinde normale dönüşün zaman alacağını söyleyen Lamorgese, kademeli gevşetecekleri tedbirlerin ikinci aşamasında dışarıda ve toplu taşımada maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

İSPANYA: 15 MAYIS'TAN SONRA

İspanya, virüs sebebiyle uyguladığı OHAL'in süresini 9 Mayıs'a uzattı. Bununla birlikte Başbakan Pedro Sanchez "Normalleşme süreciyle ilgili adımları 15 Mayıs sonrasında atmayı planlıyoruz, gevşeme yavaş ve kademeli olacak" açıklamasında bulundu.

FRANSA: OKULLAR AÇILIYOR

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 11 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının sona ereceğini açıkladı. Başbakan Philippe "Okullar kademeli olarak açılacak. Her bölgede açılması söz konusu değil. 11 Mayıs tarihinden itibaren toplu taşımada maske takmak zorunlu hâle getirilecek" dedi.

ROMANYA: HAFİFLETİYORUZ

Salgınla mücadelede sert tedbirleri hayata geçiren Romanya'da 15 Mayıs'tan itibaren bunlar hafifletilecek. Halka 15 Mayıs'a kadar evlerinde kalmaları çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, o tarihten itibaren izin alma zorunluluğu olmadan insanların özgürce dolaşabileceklerini bildirdi.

AVUSTURYA: 1 MAYIS'TAN SONRA

Avusturya'da geçen hafta küçük dükkânlar, yapı marketler ve bahçe malzemeleri satan mağazalar yeniden açılmıştı. Başbakan Sebastian Kurz, 1 Mayıs'tan itibaren bütün dükkânlar, alışveriş merkezleri ve kuaförlerin hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Restoranlar ve otellerin ise mayıs ortasında açılması planlanıyor.