Geçtiğimiz yıllarda ramazan ayının ilk cuma namazı ve teravihinde camiler dolup taşarken, koronavirüs sebebiyle bu sene birçok cami mahzun kaldı. Daha önce yoğunluktan dolayı camilere sığmayan çok sayıda vatandaş, namazlarını cami avlularına hasır ve seccadelerini sererek kılardı. Bu defa manzara farklıydı... Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler boş kaldı vatandaşlar teravih namazlarını evinde eda etti. Ezanları dinleyen vatandaşlar müezzinin tekbir ve dualarına âmin diyerek eşlik etti. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya'da ise vatandaşlar cumayı camide kıldı. Mekke’de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Filistin’in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı salgının etkisi ile tedbirler alınarak kılındı.
Sevinç ve hüzün bir arada!
25.04.2020 - 02:56 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazanın ilk cuması ve teravih namazı koronavirüs salgını sebebiyle cemaatle kılınamadı. Âmin sesleri bu defa evlerden yükseldi. Endonezya'da ise vatandaşlar cumayı camide kıldı.
Etiketler : ramazan,endonezya ramazan,ramazan koronavirüs,
699281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/699281.aspx
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