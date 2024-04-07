7,4'lük deprem sonrası Türk drone ekibi yardıma koştu! Tayvan liderinden özel teşekkür

Tayvan, geçtiğimiz günlerde 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde iki depremle sallanmıştı. Son 25 yılın en büyük depremini yaşayan Tayvan'a Türk drone ekibi yardıma koştu. Tayvan lideri Tsai Ying Wen, Türk drone ekibine özel olarak teşekkür etti.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kenti önce 7.4 ardından ise 6.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Son 25 yılın en büyük depremini yaşayan Tayvan'da 1145 kişi yaralandı, 13 kişi ise hayatını kaybetti. 442 kişinin mahsur kaldığı deprem nedeniyle kaybolan 6 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

En son 21 Eylül 1999'da böyle bir felaketle yüzleşen Tayvan'ın yardımına Türk ekipleri koştu. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 7 kişilik Türk arama kurtarma ekibi çalışmalara destek vermek için Tayvan'a gitti. Tayvan'ın teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip olan Türk ekibine, ülke liderinden özel teşekkür geldi.

Tayvan lideri Tsai Ying Wen, sosyal hesabından özel bir mesaj yayınlayarak Türkiye’ye teşekkür etti.

Tsai mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'den özel bir ekip dün Tayvan'a geldi ve arama kurtarma çalışmalarında bize destek olmaya başladı. 25 yıl önce Tayvan'da 921 depremi meydana geldiğinde, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Tayvan'a gelen ilk ülke yine Türkiye olmuştu. Geçen yıl Türkiye'yi vuran 6 Şubat depreminin ardından Tayvan da afet yardım çalışmalarına destek olmak üzere Türkiye’ye bir arama kurtarma ekibi göndermişti. Uluslararası toplumun insani ruhunu ve Tayvan ile Türkiye arasındaki dostluğu gösteren bu iyilik gücünün devam etmesini temenni ediyorum. Tüm Türk yetkililerine ve Türk halkına kurtarma deneyimini ve profesyonel teknolojiyi bizimle paylaştıkları için çok minnettarım."