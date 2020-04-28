Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüse karşı alınan sınırlama kararlarının meydana getirdiği ekonomik sıkıntılar sebebiyle çıkış planlarını açıklaması beklenen Başbakan Johnson, tedbirlerin kademeli olarak azaltılacağını duyurdu. Johnson, İngiltere'deki sosyal mesafenin ve sınırlamaların ne zaman azaltılacağı konusunda kesin bir tarih olmadığını ifade etti.