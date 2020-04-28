Yeni tip koronavirüse karşı alınan sınırlama kararlarının meydana getirdiği ekonomik sıkıntılar sebebiyle çıkış planlarını açıklaması beklenen Başbakan Johnson, tedbirlerin kademeli olarak azaltılacağını duyurdu. Johnson, İngiltere'deki sosyal mesafenin ve sınırlamaların ne zaman azaltılacağı konusunda kesin bir tarih olmadığını ifade etti.
Johnson 22 gün sonra görevine döndü
28.04.2020 - 03:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşerek 22 gün sonra yeniden görevine dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson "İkinci bir yükseliş riskinden kaçınmamız gerekiyor" dedi.
Etiketler : boris johnson,ingiltere,
700027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700027.aspx
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