Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülkede uygulanan olağanüstü hal kararının (OHAL) süresini 31 Mayıs’a dek uzatan Japonya’da, başbakan Abe hükümetin söz konusu kararı neden aldığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün korona virüs salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulu ile bir toplantı gerçekleştiren Abe, OHAL’i gerekli kılan koşullarda değişiklik olmadığı için, uygulama süresini uzatma kararı alındığını duyurdu. Japonya’nın bazı ülkelerde gözlenen türden bir vaka patlaması yaşamadığına vurgu yapan Abe, buna rağmen hala önemli sayıda yeni enfeksiyon bildirildiğini ve vakalardaki düşüş oranının tatmin edici olmadığını söyledi.



Uzmanların ülkenin tıbbı sisteminde bir tıkanma yaşanmaması için mevcut sosyal kısıtlamaları uygulamaya devam etmenin gerekliliğini vurguladığını kaydeden Abe, yaklaşık 1 aylık ek sürenin bir sonraki adıma hazırlanmak ve OHAL uygulamasına son vermek için tasarlandığını ifade etti. Abe, uzman kurulunun gerekli şartların oluştuğuna dair görüş bildirmesi durumunda OHAL’in 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceğini de sözlerine ekledi.

Evde kalmaya devam

Daha önce birçok kez yinelediği sosyal teması yüzde 80 oranında azaltma hedefine değinen Abe, vatandaşları kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmayı sürdürmeye çağırdı. İçinde bulunulan ’Altın Hafta’ tatili nedeniyle başka eyaletlerdeki ailelerini görmek isteyenlere seslenen Abe, vatandaşlardan bu yıl özlemlerini internet ortamında gidermelerini istedi.

Sağlık çalışanlara teşekkür

Konuşmasında, sosyal kısıtlamalara rağmen fedakarca işine devam eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Abe, virüsten enfekte olan hastalar kadar, riskli ortamda çalışan sağlık çalışanları ve ailelerine de ötekileştirmede bulunulmaması gerektiğinin altını çizdi. Gıda ve lojistik sektöründe çalışmayı sürdürenlerin de önemli bir görev icra ettiğinin altını çizen Abe, herkesi kendisi ve sevdikleri için sorumluluk almaya çağırdı.

İlaçlara kullanım izni

Abe, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının önemine de dikkat çekti. Korona virüs belirtilerini iyileştirmede etki gösterdiği gündeme gelen Remdesivir adlı ilaca atıfta bulunan Abe, ilacın kullanımı için gereken yasal prosedür sürecini hızlandırdıklarını belirtti. Abe, virüse karşı etkili olduğu düşünülen bir diğer ilaç olan Avigan’ın kullanımına da klinik çalışmalarının tamamlanmasının ardından izin vereceklerini ifade etti.