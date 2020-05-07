Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Ülkelerin sağlık sistemlerini çökerten salgına karşı mücadelede "Kim daha başarısız?" sorusunun cevabı ise istatistiklerde. Nüfusa göre can kayıpları listesinin başında Avrupa Birliği'nin merkezi Belçika var. Ülkede her bir milyon kişiden 720'si bu salgında hayatını kaybetti. İspanya'da bu sayı 551, İtalya'da 487, İngiltere'de 433. Türkiye'de ise bu rakam 42. Salgınla mücadelede sağlık sistemi dünyaya örnek gösterilen Almanya'da 83. Türkiye'nin iki katı. Fransa 9, Hollanda ve İsveç 7, ABD ise Türkiye'nin 4 katı ölüm oranına sahip.