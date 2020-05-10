Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"South China Morning Post"un haberine göre, Hong Kong'da en az 10 alışveriş merkezinde bir araya gelen yüzlerce protestocu, hükümet karşıtı sloganlar attı ve hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Mağazaların bulunduğu kalabalık Mong Kok bölgesindeki yolları çöp kutularıyla kapatmaya çalışan protestocuları dağıtan polisler, alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklarda göstericilere birçok kez biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong polisi, gözaltına aldıkları bir göstericinin üzerinde molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemeler bulunduğunu açıkladı.

Yerel medyadaki haberlerde de polisin en az bir göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yasağa rağmen protestolar sürüyor

Hong Kong'da 26 Mayıs'ta da 300 kişilik grup, bir alışveriş merkezinde gösteri düzenlemişti.

Cityplaza merkezinde toplanan ve çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, "Hong Kong'a Özgürlük" sloganları atarak, demokrasi yanlısı aktivistlerin serbest bırakılmasını istemişti.

Bu gösterinin, Hong Kong hükümetinin mart sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü kamuya açık toplantılara getirdiği yasağın ardından düzenlenen ilk geniş katılımlı eylem olduğu belirtilmişti.

Hong Kong'da, 15 demokrasi yanlısı aktivistin gözaltına alınması üzerine son iki haftadır gerilim artmıştı.

Muhaliflerce salgın dönemini siyasi baskı için fırsat olarak kullanmakla suçlanan Hong Kong yönetimi, bazı insan hakları kuruluşlarından tepki çekmişti.

Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong'da Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, yıl sonuna doğru protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim 2019'da resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyordu.