Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kraliçe II.Elizabeth’in 21,7 milyon dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğu ifade edildi. İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, Kraliçenin yaptığı 26 törenin hepsi salgın yüzünden iptal edilince bilet satın alanlara para iadesi yapıldı. İngiltere'de kraliyet sarayları ve gelirleri Kraliçe’nin mülkü sayılıyor. Mülkten elde edilen kârlar, kraliyet ailesine gidiyor. Bu gelirlerin geçen yıl 100 milyon dolar civarında olduğu biliniyor.