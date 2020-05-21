Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koyugöz, uyarı üzerine maskesini takmasına rağmen, polis tarafından darbedilerek burnunun kırıldığını iddia etti. Gurbetçi genç "Kimliğimi vereyim ceza kesecekseniz kesin, dedim ama dinlemediler. Maskeyi yavaş takmışım. On polis geldi başıma. İtekleyip yere düşürdükten sonda hepsi üzerime zıpladı. Kafamı betona çarptılar, kaburgalarımı tekmelediler, yumruk attılar. Yerdeyken kolumu kelepçelediler. Bağırdım, yardım istedim ama vurmaya devam ettiler” dedi. Polisin kendisini karakola götürdüğünü anlatan Koyugöz, orucunu açmak için su istediğini bu isteğinin de polis tarafından geri çevrildiğini ifade etti.