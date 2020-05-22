Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada, sıtma ilacı Hidroksiklorokin'in tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedildi.

Hidroksiklorokin ve klorokin uygulanan 15 bin Kovid-19 hastası ile uygulanmayan 81 bin hastanın kayıtlarının incelendiği araştırmada, ilacın hastalarda muhtemel kalp ritmi bozukluğuna yol açtığı belirtildi.

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar söz konusu ilacın klinik deneyler dışında kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

Başkan Trump, geçen hafta Kovid-19 virüsüne karşı Hidroksiklorokin kullandığını belirterek, bunun Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de kullanıldığını savunmuş ve "Ben bu ilacın ek bir koruma sağladığına inanıyorum ama tabii kullanmak için doktorunuza danışın." ifadesini kullanmıştı

Hidroksiklorokin, ilk kez Trump'ın mart ayında Kovid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, akabinde söz konusu ilacın fiyatı yükselirken kullanımının arttığı kaydedilmişti.

Trump'ın açıklamalarını eleştiren tıp otoriteleri ise Hidroksiklorokin'in Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, klinik deneyler sonucu şimdiye kadar sadece ABD'li ilaç firması Gilead Sciences tarafından üretilen "Remdesivir" adlı antiviral ilacın, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürdüğü yönünde fayda sağladığı belirtiliyor.