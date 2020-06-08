Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Floyd için Kuzey Carolina’da düzenlenen ikinci cenaze töreni ile eş zamanlı olarak ülkenin başkenti Washington DC’de de binlerce kişi ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Şehrin önemli yapılarından Lincoln Anıtı önünde toplanan kalabalık, Floyd’un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yaparak, bu süre boyunca yerde sessizce uzandı. Ardından sloganlar eşliğinde Beyaz Saray önündeki Lafayette Park’a yürüdü. Eylemcilerin arasında doktorlar ve hemşirelerin de olması dikkat çekti. Bu arada daha önceki gösterilere katılan onlarca kişide koronavirüs tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, salgının daha da yayılmasından endişe ettiklerini söyledi. Öte yandan dünyanın birçok ülkesinde de “Floyd için adalet” sesleri yükseldi. Fransa’da binlerce kişi, başkent Paris’teki Concorde Meydanı’nda bulunan ABD Büyükelçiliği önünde olaya tepki gösterdi. İngiltere’nin başkenti Londra’da ise eylemciler tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğrayan 14 polis yaralandı. İspanya’nın başkenti Madrid’deki ABD Büyükelçiliği binası önünde de benzer görüntüler oluştu.