Futbol yorumculuğu yapan FIFA kokartlı eski hakem Erman Toroğlu'nun, televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yargılandığı davada beraatine hükmedildi. Duruşmada savunma yapan Toroğlu, "Halen daha merak ediyorum, o 'Sakın ha' nedir? Kimse de bilmiyor" ifadelerini kulandı.

Eski hakem Erman Toroğlu'nun yargılandığı dava, İstanbul 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Toroğlu ve avukatları ile Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. vekili katıldı.

Erman Toroğlu, uzun yıllardır futbol yorumculuğu yapıyor.

"MERAK EDİYORUM, 'SAKIN HA' NEDİR?"

Duruşmada savunma yapan Toroğlu, neden mahkemede olduğunu anlamadığını söyledi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı'na "Sakın ha" dediğini, kendisinin de bunu öğrenmek istediğini, ertesi gün adliyeye geldiğini ve önce tanık, sonra da sanık olduğunu ifade eden Toroğlu, "Halen daha merak ediyorum, o 'Sakın ha' nedir? Kimse de bilmiyor" dedi.

Sanığın avukatı Ezgi Toroğlu, müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanığın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Toroğlu, "Beraatime karar verilsin" ifadelerini kullandı.

BERAAT KARARI

Davada kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer almıştı.

İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon kanalında, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüştüğüne ve bu görüşmede bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Sanığın kamuoyu tarafından yakından takip edilen futbolla ilgili olarak devletin kurum ve organları tarafından yapılan açıklamalar dışında kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltıp algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı iddianamede belirtilmişti.

İddianamede, Toroğlu'nun halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma saikiyle hareket ettiği, söz konusu eyleminin birçok kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğu ifade edilmişti.

Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

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