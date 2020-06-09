Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünya çapında binlerce insan 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar düzenledi. Birçok ülkede gösteriler sürüyor.

Silahsız bir siyahi olan Floyd’un öldürüldüğü Minnesota’da beyaz polislerin siyahlara yönelik ayrımcılığını protesto eden binlerce kişinin başlattığı eylemler ABD genelinde yüzlerce şehre yayıldı. Ulusal Muhafız birlikleri gösterilere müdahale etmek için 23 eyalette sokağa çıktı. Yirmi altı eyaletteki gösteriler hâlen sürüyor.

ABD dışında, dünyadaki birçok şehirde büyük protestolar patlak verdi.

Kuzey Amerika: Kanada'nın dört bir yanındaki şehirlerde ve Meksika'nın başkenti Mexico City'de büyük kalabalıklar toplandı. Protestocular pankartları "Adalet yok! Barış yok!", "Nefes alamıyorum" ve "Siyah hayat önemlidir" sözcükleriyle salladılar.

Güney Amerika: Büyük kalabalıklar Brezilya'nın ikinci büyük şehri Rio de Janeiro ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires sokaklarına çıktı.

Avrupa: Avrupa Birliği, Floyd'un ölümünden "şok ve dehşete düştüğünü" açıkladı ve buna "gücün kötüye kullanılması" olarak tanımladı, aşırı güç kullanımına karşı uyardı. Berlin, Londra ve Amsterdam da dâhil olmak üzere birçok Avrupa şehrinde binlerce kişi, koronavirüs yasaklarına rağmen sokaklara çıktı.

Afrika: Nijerya ve Kenya'da büyük protesto gösterileri düzenlendi. Afrika Birliği, Floyd'un öldürülmesini kınayan güçlü bir açıklama yaptı. ABD'nin Kenya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zimbabwe'deki büyükelçilikleri de Floyd'un ölümüyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Orta Doğu: Yüzlerce kişi Tel Aviv, Hayfa ve Doğu Kudüs'te bir araya gelerek "George için Adalet" ve İsrail polisi tarafından öldürülen silahsız, otistik bir Filistinli genç olan “İyad için Adalet" istedi.

Asya-Pasifik: Avustralya ve Yeni Zelanda'da çeşitli şehirlerde mitingler düzenlendi.

Aşağıdaki listede, büyük protestoların gerçekleştiği yerleri göstermektedir. Dünya çapında birçok şehirde hafta boyunca daha fazla protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

PROTESTOLARIN YAPILDIĞI ŞEHİRLER: (ABD DIŞINDA)



COLSTON HEYKELİNİ YERLE BİR ETTİLER

Floyd gösterileri sırasında İngiltere'nin güneybatısındaki Bristol'daki Edward Colston'un heykeli, ırkçılık muhalifiı protestocular tarafından yıkıldı. Kötü şöhretli bir köle tüccarı olan ve 1895'ten beri Colston Bulvarı'nda yer alan 5,5 metrelik heykele ip bağlayan göstericiler sekiz dakika boyunca heykelin boynuna bastırarak George Floyd'un 25 Mayıs'taki ölümüne gönderme yaptı.

1636'da zengin bir tüccar ailesinin çocuğu olarak doğan Edward Colston, o sırada İngiltere'nin tek resmi kölelik şirketi olan Royal African Company'de çalıştı. Bristol ise köleliğin önemli noktalarından biri oldu.

Şirket, özellikle Karayipler'deki şeker plantasyonlarını çalışmak ve Virginia'nın yeni Kuzey Amerika kolonisinde gelişen tütün tarlalarını yetiştirmek için Atlantik Okyanusu boyunca on binlerce Afrikalı taşıdı. Her köleleştirilmiş kişi şirketin baş harflerini göğsüne markalaştırdı.

Uluslararası bir liman olarak Bristol, köle ticaretinin merkezindeydi ve sadece gemi yapımcıları ve köle tüccarları değil, aynı zamanda İngiltere, Batı Afrika ve Karayipler arasındaki üçgen köle yolculuğunda pay alacak olan Colston gibilerine büyük paralar kazandırdı. Dünya genelinde 12 milyondan fazla Afrikalı'nın köle tacirleri tarafından satıldı. Yaklaşık iki milyonu yolda hayatını kaybetti.