Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez’de hareket halindeki bir araç patladı. Önceden bomba yüklenen aracın Suriye Milli Ordusu’na ait polislerin ulaşımında kullanıldığı öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 polis ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.



Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.