Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez’de hareket halindeki bir araç patladı. Önceden bomba yüklenen aracın Suriye Milli Ordusu’na ait polislerin ulaşımında kullanıldığı öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 polis ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Azez’de polise saldırı: 6 yaralı
16.06.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azez’de polislerin ulaşımı sırasında kullanılan araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu SMO’dan 6 polis yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez’de hareket halindeki bir araç patladı. Önceden bomba yüklenen aracın Suriye Milli Ordusu’na ait polislerin ulaşımında kullanıldığı öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 polis ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azez,polise saldırı,
711342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/711342.aspx
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