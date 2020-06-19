Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 21'inin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Güney Kore'de 59 yeni vaka tespit edilirken Hindistan'da 12 bin 881 yeni vaka görüldü, 334 kişi de hayatını kaybetti. 211 milyonu aşan nüfusuyla Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olan Brezilya'da 1.269 kişi daha hayatını kaybetti; bir günde 32 bin 188 yeni vaka belirlendi. Virüs sebebiyle can kaybının arttığı Meksika'da ise son 24 saatte 770 kişi daha hayatını kaybetti.
Hindistan ve Brezilya zor durumda
19.06.2020 - 06:00 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte dördü yurt dışı kaynaklı 28 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.
Etiketler : koronavirüs,covid 19,
712011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/712011.aspx
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