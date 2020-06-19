Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 21'inin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Güney Kore'de 59 yeni vaka tespit edilirken Hindistan'da 12 bin 881 yeni vaka görüldü, 334 kişi de hayatını kaybetti. 211 milyonu aşan nüfusuyla Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olan Brezilya'da 1.269 kişi daha hayatını kaybetti; bir günde 32 bin 188 yeni vaka belirlendi. Virüs sebebiyle can kaybının arttığı Meksika'da ise son 24 saatte 770 kişi daha hayatını kaybetti.