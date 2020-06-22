Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın en önemli gök olayları arasında gösterilen halkalı güneş tutulması gerçekleşti. “Ateş Çemberi” olarak isimlendirilen tutulma sırasında Ay, Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kapladı. Tabiat olayı, en net Asya’nın güneyinde izlenirken; Türkiye'den de en net Hakkâri'den görüldü. Tutulmayı özel cihazlarla saniye saniye kaydeden Bursalı amatör astronom ve fotoğrafçı Fatih Talı "Ay her geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş'in Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir. Buna 'Halkalı Güneş Tutulması' ismi de verilir" diye konuştu. Bu arada her tutulma sonrası alevlenen tartışma yine yaşandı. Bazı uzmanlar "Ateş Çemberi, büyük bir depremi tetikleyebilir" derken; bazı astrologlar da "21 Haziran yaz mevsiminin başlangıcı. Aynı zamanda en kısa gece ve en uzun gündüz. Bir de tutulma oldu. Özellikle gelişmiş ülkelerde halk isyanları artabilir. Koronavirüs tehlikesi daha da büyüyebilir. Sağlık sorunlarıyla boğuşacağımız bir döneme girebiliriz" iddiasında bulundu.