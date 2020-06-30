Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları seçimi kaybetti. Birçok büyük şehri ise Yeşiller Partisi (EELV) kazandı. Seçimlerde kazananlar arasında Türk siyasetçi Metin Yavuz da bulunuyor. Yavuz, Paris'in banliyölerinden Valenton'da belediye başkanı seçildi. Resmî olmayan sonuçlara göre Yavuz, oyların yüzde 52,37'sini aldı.