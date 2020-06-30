Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları seçimi kaybetti. Birçok büyük şehri ise Yeşiller Partisi (EELV) kazandı. Seçimlerde kazananlar arasında Türk siyasetçi Metin Yavuz da bulunuyor. Yavuz, Paris'in banliyölerinden Valenton'da belediye başkanı seçildi. Resmî olmayan sonuçlara göre Yavuz, oyların yüzde 52,37'sini aldı.
Veton'da Metin Yavuz kazandı
30.06.2020 - 03:20 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) büyükşehirleri kaybederek ağır yenilgiye uğradı.
Etiketler : macron,fransa,fransa seçim,
714541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714541.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER