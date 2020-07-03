Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, Fransa Başbakanı Edouard Philipp sabah saatlerinde görevinden istifa etmişti. Philipp'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceğini açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Philipp'ten boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibini açıkladı. Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni Başbakanı olarak açıkladı.
Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu
03.07.2020 - 14:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlık görevinden istifa eden Edouard Philipp'in yerine Jean Castex'i atadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fransa,yeni başbakan,
715379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/715379.aspx
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