Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Villette Kanalı’nda Paris Belediyesi tarafında yaz sezonunu başlaması dolayısı ile yüzen sinema temalı etkinlik düzenlendi. Vatandaşlar, teknelerden ve şezlonglardan dev ekranda "Le Grand Bain" isimli filmi izledi. Etkinlikte 38 adet elektrikli tekne ve 150 adet şezlong kullanıldı. Tekneler ve şezlonglar ise günler önce yapılan çekilişle vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edildi. Çekilişte tekne çıkan şanslı izleyiciler saatler önce kanala gelerek, tekneleri ile gezinti yaptı. Yeterli şezlong olmaması nedeni ile birçok izleyici ise yerlerde oturmak zorunda kaldı. Etkinlikte zaman zaman yer kavgaları yaşandı. Ücretsiz film gösterimi ise sadece bugüne özel yapıldı.