Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir de minyatür buharlı tren yaptıran Chilin, 10 senedir insanları bu trenle cüzi bir ücret karşılığında evinin etrafında dolaştırıyor. Dereler ve köprülerle muhteşem bir coğrafyada dolaşanlar, 350 metreden ibaret olsa da bu nostaljik turdan büyük haz alıyor. Chilin, birkaç turla yeşile doyan ziyaretçilere buharlı trenlerin çalışma sistemiyle ilgili de bilgiler veriyor.