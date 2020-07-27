Bir de minyatür buharlı tren yaptıran Chilin, 10 senedir insanları bu trenle cüzi bir ücret karşılığında evinin etrafında dolaştırıyor. Dereler ve köprülerle muhteşem bir coğrafyada dolaşanlar, 350 metreden ibaret olsa da bu nostaljik turdan büyük haz alıyor. Chilin, birkaç turla yeşile doyan ziyaretçilere buharlı trenlerin çalışma sistemiyle ilgili de bilgiler veriyor.
Kişiye özel demir yolu!
27.07.2020 - 08:16 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da insanların buharlı trenlere olan hasretini bilen Pavel Chilin, St. Petersburg şehrinin dış kesimlerinde bulunan Ulyanovka köyündeki evinin etrafına özel demir yolu döşedi.
Etiketler : rusya,haberler,
720937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/720937.aspx
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