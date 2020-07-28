Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Atina yakınlarında bulunan Rafina'daki Analipseos Kilisesi'nde düzenlenen ayinden sonra konuşma yapan Papanikolaou, Ayasofya'yı Türkler için övgü dolu sözler sarf ederek şunları söyledi:

Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit'te daha iyi manastır sistemi vardı. Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunanistan'da Othonas'ın emri ile çok sayıda manastır ve kilise kapatıldı. Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyor. İisinden birini seçmek zorunda kalırsam Türkleri tercih ederim.

BU SAYGI DEĞİL Mİ?

Çok üzgün olduğunuz Ayasofya olayına dair, şimdi söyleyin. 24 saat boyunca Ayasofya'ya kaç tane çıplak turist giriyordu. Sayısızca. Çünkü müzeydi. Ve tüm o turistler umursamadan ve saygısızca giriyordu. Şimdi ayakkabı olmadan gireceksin. Bu saygı değil mi? Uzun bir elbise ve başörtüsü ile gireceksin. Belki de bunu bir lanet değil, düzeltme olarak görmeliyiz. Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Düşerdi... Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu!