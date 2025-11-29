İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan, İran'a gidiyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın İran'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a çalışma ziyareti yapacak.
- Ziyareti 30 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
BAKANLIK AÇIKLADI
Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanımız, 30 Kasım 2025 tarihinde İran’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" ifadeleri yer aldı.
