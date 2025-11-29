Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın İran'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

BAKANLIK AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanımız, 30 Kasım 2025 tarihinde İran’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" ifadeleri yer aldı.

