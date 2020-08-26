Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı tarihî adımlara karşılık veremeyen Yunanistan, gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Hem masayı sabote edip hem de dünyayı ayağa kaldırmaya çalışan Atina, arkasına ABD, Fransa, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Mısır ve Güney Kıbrıs'ı da alarak sıcak bölgede askerî tatbikat yapıyor. Yunan donanmasına ait dört fırkateyn, geçtiğimiz hafta Fransız ‘Tonnerre’ helikopter gemisi ‘La Fayette’ fırkateyni ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden havalanan iki adet Rafale tipi uçak ile birlikte Doğu Akdeniz’de üç saat süren ortak eğitim yaptı. Avrupa’nın şımarık çocuğu şimdi de ABD ile iş tuttu. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki daimî askerî iş birliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiği belirtildi. Yunanistan ve ABD'nin güçlü bağlarına vurgu yapılan açıklamada, önceki gün Girit adası açıklarında yapılan tatbikatın "gerek ikili gerek NATO ittifakı çerçevesindeki operasyonel hazırlık, savaş yeteneği ve iş birliği düzeyinin artırılmasının ispatı olduğu" ifadesine yer verildi. Girit adasının güneyindeki deniz alanında düzenlenen tatbikata Yunanistan'dan, "Egeon" fırkateyni, 214 tipi denizaltı ve altı F-16 uçağı ile katılırken, ABD tarafından ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin iştirak ettiği aktarıldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİLER

Yunan basını ABD ile yapılan tatbikata, Fransız Rafale jetlerinin yanı sıra İsrail ile normalleşme kararı alarak tepki çeken BAE’ye ait dört F-16 uçağının da katıldığını yazdı. Ayrıca donanma tarafında Yunanistan'a eşlik edecek ülkeler arasında Fransa, Mısır, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi de bulunuyor.

Bu arada, emekli tümamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan’ın tatbikatlarına ilişkin, “Öyle büyük bir tatbikat yok. ABD gemileri ile geçiş eğitimi yapıyorlar. Yunan medyası bunu ‘ABD yanımızda, büyük tatbikat yapıyoruz’ diye lanse ediyor. Geçiniz bunları” bilgisini paylaştı.

BU SEFER GEREĞİ NE İSE YAPARIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara ziyareti öncesi Atina’da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Türkiye ve Yunanistan’ın “ateşle oynadığı” yorumunda bulunan Maas “Tek bir kıvılcım bile felakete yol açabilir. Türkiye, diyalog istiyor, biz de tansiyonu düşürmek için üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Söz konusu gerilimde AB ve Almanya’nın Atina ile “dayanışma içinde olduğunu” dile getiren Maas, daha sonra Ankara’ya gelerek mevkidaşı Mevlût Çavuşoğlu ile görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ortak basın toplantısında şunları söyledi:

“(Yunanistan’a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız. Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz.”

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da şöyle konuştu: Doğu Akdeniz’deki tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB’yi değil NATO’yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli. Bu diplomasiyle çözülecek. Diyalog niyeti var, AB içinde siyasi şartları hazırlanmalı.