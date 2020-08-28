Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyanın merakla beklediği, Yeni Zelanda'daki duruşmada karar açıklandı. Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda biri Türk 51 kişiyi şehit eden, ikisi Türk 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'a, ülke tarihinde en yüksek ceza verildi. Christchurch Yüksek Mahkemesinde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hâkim Cameron Mander, Tarrant'ın şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Onun artık gün yüzü görmeyecek olmasından dolayı içim rahatladı. Bu, Yeni Zelanda'da şimdiye kadar hiç görülmemiş bir suçtu. Karşılığında da şimdiye kadar hiç görülmemiş bir ceza verildi. Parti olarak teröristin, kendisini yetiştiren ülkeye gönderilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı, konuya ilişkin sorumluluğun artık Avustralyalı yetkililere düştüğünü açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise teröristin doğduğu ülkeye iade edilmesi için herhangi bir talepte bulunulmadığını söyledi.