Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berlin’de koronavirüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen mitinge binlerce kişi katıldı. Almanya’nın farklı bölgelerinden gelen 38 bin kişinin katıldığı eylemlerde polis ile göstericiler çatıştı. Gaz bombasıyla müdahale edilirken 300 kişi gözaltına alındı. Protestocular federal parlamento binası Reichtag önündeki bariyerleri aşarak binaya işgal etmeye çalıştı. Böyle bir durumu beklemeyen polis, göstericilere sert şekilde müdahale etti. Takviye birliklerin gelmesiyle protestocuların meclis binasına girişi güçlükle engellenebildi. Ülke genelinde göstericilerin parlamento binasına girmek istemesi büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas “Parlamento önündeki Reich bayrakları utanç verici” ifadelerini kullandı. SPD başbakan adayı Olaf Scholz ise “Nazi sembolleri, Reich vatandaşları ve imparatorluk bayraklarının Alman Federal Meclisinde yeri yoktur” dedi. Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise "Reich bayraklı, aşırı sağcı ayaklanma ve meclis binasına saldırı kabul edilemez" dedi. Mehmet Koca - Mahmut Tosun

BERLİN İHA



'KISITLAMA' KARŞITI PROTESTO

Avustralya sokağa indi

Ülkede vakalarının hızla artış göstermesi üzerine başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere 4 haftadır olağanüstü tedbirlerin alındığı Melbourne'de vatandaşlar sokağa döküldü. Çoğunluğu gençlerden oluşan grup hükûmet ve eyalet başbakanı Daniel Andrews aleyhinde sloganlar attı. Polis tarafından birçok gözaltı uygulanırken protestocular, 'diktatör' başlığıyla sosyal medya üzerinden eyalet başbakanına istifa çağrısı yaptı. Avustralya'da virüsten 611 kişi hayatını kaybetti. Mahmut Yılmaz AVUSTRALYA İHA