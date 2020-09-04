Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin batısında Japon Denizi kıyısındaki Fukui'de 5 şiddetinde deprem kaydedildi. Ajans, yerel saatle 09.10'da, 10 kilometre derinlikteki depreme yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.
Japonya Fukui'de 5 büyüklüğünde deprem
04.09.2020 - 04:51 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 04:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'nın Honşu adasının batısındaki Fukui eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : japonya deprem,deprem,
729378 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729378.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER