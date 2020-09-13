Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Yeni tip koronavirüs, neredeyse bütün dünyayı sardı. Sadece bir kıtaya ulaşamadı. Orası da Antarktika… Burada yaşayanlar, ne maske takıyor ne de aralarında fiziki mesafe bırakıyor. Olan biteni uzaktan takip eden Antarktikalıların en büyük endişesi ise bilim adamları… Bunun sebebi, kıtada araştırma yapmak için bulunan binlerce bilim adamı, zaman zaman nöbet değişikliğine gidiyor. Mesaisini bitiren ülkesine dönerken yerine yenisi geliyor. Yeni Zelanda’nın Scott Üssündeki Dr. Rory O’Connor “Yakında iş arkadaşlarımız gelecek. Onlara Covid-19 testi yaptıracağım. Virüs görülmesi burada bizim hayatımızı felç eder” diye konuştu. Güney Amerika’nın uç kısmındaki Rothera araştırma istasyonunda görevli olan İngiliz bilim adamı Rob Taylor da “Buraya geçen yıl ekim ayında geldim. Bu sebeple koronavirüs tedbirlerini hiç yaşamadım. Hâlâ eskisi gibi yaşıyoruz” dedi. 30 ülkeden oluşan Millî Antarktik Programları Yöneticileri Konseyi (COMNAP) ise “Çetin çevre şartlarının bulunduğu ve sağlığa erişim konusunda sıkıntıların yaşandığı kıtada, koronavirüsün görülmesi büyük tehlikelere yol açar” uyarısında bulundu.