Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaralı hâlde Edirne’nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında Türk güvenlik güçleri tarafından fark edilen küçük kız, Edirne’de tedavi altına alındı.

Gazin’in ağabeyi Hazar Abdu, Avrupa hayaliyle yola çıktıklarını anlattı. Yunanistan sınırına ailesiyle geldiğini belirten Abdu “Herkes Avrupa’ya gidiyor, biz de bir şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından 2 mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü söz söyleyerek dönün dediler. Türk polisi bizi aldı karakola getirdi. Hastaneye götürdüler bizi, kardeşim tedavi oldu” şeklinde konuştu. Ayağından yaralanan Gazin Abdu da Türkiye’ye teşekkür etti. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.