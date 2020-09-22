Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilimi Avrupa Birliği'ne (AB) taşıyarak Ankara'yı zor durumda bırakmayı amaçlayan Atina, perşembe ve cuma günü toplanacak AB liderler zirvesine kitlendi. Yunanistan’ın gerilimi tırmandırmasına karşı diyalogdan yana olduğunu her platforma vurgulayan Ankara ise Türkiye’ye yaptırımları öngören AB liderler zirvesi öncesinde diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı.

KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ

Rum basını, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını Almanya Başbakanı Angela Merkel’in engellediğini yazdı. Daha önce birçok AB üyesi ülkenin liderleriyle telefon ve telekonferans yoluyla görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek. Gerilimin düşmesi için Türkiye’nin ön şartsız olarak Yunanistan ile bütün konuları görüşmeye hazır olduğuna dikkat çekmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye’ye karşı müeyyide kararı çıkmasının AB-Türkiye ilişkilerine ağır hasar vereceğini söyleyeceği öğrenildi. Müeyyidelerin ne Türkiye’ye ne de AB’ye fayda sağlamayacağını, AB’nin Türkiye’ye karşı müeyyide uygulama tehdidinden vazgeçmesi gerektiğini vurgulayacak.

AB, HEMFİKİR DEĞİL

Öte yandan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa, AB zirvesinde Türkiye aleyhine yaptırım kararı çıkarılmasını hedeflerken AB ülkeleri bu konuda hemfikir değil. İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Güney Avrupa ülkelerinin yanı sıra bazı kuzey, orta ve doğu Avrupa'daki birçok ülke de Türkiye’ye müeyyide uygulama kararını desteklemiyor. AB Dönem Başkanı Almanya'nın ise Brexit, Çin ile ilişkiler, Rusya ve Belarus ile gerilim ve ayrıca salgının oluşturduğu ekonomik problemlerin çözülmesi gibi ağır bir gündemde Türkiye ile bir bunalım yaşamak istemediği ifade ediliyor. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in danışmanı Daniela Schwarzer de, AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamada aceleci davranmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ikazında bulundu.