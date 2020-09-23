Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 21. yüzyılın global zorluklarıyla başa çıkabilmek için BM’nin daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayıp "Net kararlar alınması gerektiğinde BM Güvenlik Konseyi çok sık engelleniyor. Reformlara ihtiyacımız var" dedi. Almanya, iki yıldır daimî olmayan üye olarak temsil edildiği BM Güvenlik Konseyinde Çin, Fransa, Büyük Britanya, Rusya ve ABD’nin yanında kalıcı üyelik istiyor.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de, bugün hâlâ çözülemeyen savaş ve iç çatışmaların çok sayıda insanı mağdur ettiğini belirterek "Birleşmiş Milletler bu konuda ilerlemelidir. Bunu yapmak için de kuruluşun reforma gitmesi şart" ifadelerini kullandı. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi de, BM reformu ve BM Güvenlik Konseyine daimî Japonya üyeliği konusunda acil eylem çağrısında bulundu. Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin ''tarihî'' olarak nitelendirdiği 75. yıl dönümünü anmak için düzenlenen yüksek düzeyli zirveye ABD Başkanı Donald Trump katılmadı. ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft'ın da katılmadığı etkinlikte Washington yönetimini, Büyükelçi Yardımcısı temsil etti.