Brown Üniversitesinden bir grup araştırmacı, iki haftalık dönem boyunca 46 eyaletteki 550'den fazla okuldan toplanan verileri inceledi. 300'den fazla okulda yüz yüze incelemeler yaptı. Öğrenci ve eğitimcilerin hastalığa yakalanma oranlarının çok düşük olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı. Doğrulanmış vakaların oranları öğrenciler için 0,076 ve öğretmenler için 0,15 ile daha düşük çıktı. Araştırmacılar, erken kanıtların bu sonbaharda sınıflara geri dönmenin okul yöneticilerinin önceden bekledikleri kadar riskli olmayabileceği anlamına gelebileceğini söyledi.
ABD okullarında korkulan olmadı
25.09.2020 - 06:38 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de okulların açılmasıyla koronavirüs vakalarında artış yaşanacağı korkusu gerçekleşmedi.
Etiketler : abd koronavirüs,abd corona,
734295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/734295.aspx
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