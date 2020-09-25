Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brown Üniversitesinden bir grup araştırmacı, iki haftalık dönem boyunca 46 eyaletteki 550'den fazla okuldan toplanan verileri inceledi. 300'den fazla okulda yüz yüze incelemeler yaptı. Öğrenci ve eğitimcilerin hastalığa yakalanma oranlarının çok düşük olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı. Doğrulanmış vakaların oranları öğrenciler için 0,076 ve öğretmenler için 0,15 ile daha düşük çıktı. Araştırmacılar, erken kanıtların bu sonbaharda sınıflara geri dönmenin okul yöneticilerinin önceden bekledikleri kadar riskli olmayabileceği anlamına gelebileceğini söyledi.