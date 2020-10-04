Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’te 1990’lı yıllardaki savaştan önce Almanya’da metal ustası olarak çalışan üç çocuk babası Şerif Velic, gurbette biriktirdiği parayla memleketi Prijedor’un Kevljani köyünde bir ev yaptırdı. Savaşın başlamasıyla Almanya’daki işinden ayrılıp gönüllü olarak orduya katılan ve esir alınarak toplama kamplarına götürülen Velic “Ağır işkencelere maruz kaldım. Birkaç ay sonra esir takası sayesinde kamptan çıktım. Sonra ailemle İsveç’e sığındım” dedi. On sene önce memleketine dönmeye karar veren Velic, evinin yerinde yeller estiğini görerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Savaşta binlerce Boşnak yurdunu terk etmek zorunda kalırken, bu kişilerin evlerine de ya el konulmuş ya da yıkılmıştı. Bir buldozer getirip 4,5 metre derinliğinde bir çukur kazdıran ve evinin tüm yıkıntılarını oraya gömüp üzerine dokuz kamyon toprak atan Velic, âdeta bir insan cenazesi gibi defnettiği evinin başına diktiği taşa da “Aşk inşa etti, nefret yıktı” yazdı. Velic “Bu ev benim için çok önemliydi. Evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Ona yatırdığım her kuruş helaldi ama o kötü kalpli insanlar buna aldırış etmeden onu yakıp yıktı” diye konuştu.