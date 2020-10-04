Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusu çeşitli yönlerde hareket ederek Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgeleri temizleyip ilerliyor. Daha önce kaçmaya çalışan askerler için “Vur” emri veren Ermenistan ordusu, buna rağmen kaçışların önüne geçememesi üzerine kendi askerlerini bulundukları yerlerde zincire vurmaya başladı. Bunlar da cephedeki çözülmenin önüne geçemedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda bir grup Ermenistan askerinin ellerindeki beyaz bayrakla teslim olduğu ve Azerbaycan askerleri tarafından esir alındığı görülüyor. Kaçan Ermenistan askerlerinin bıraktığı çok sayıda askerî teçhizat ve silahlara da el konuldu.