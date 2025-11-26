Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin öğrenciler üzerindeki adaptasyon sorununa ve öğrenme kayıplarına dikkat çekti ve uygulamanın geleceği için sahadan gelen verilerin beklendiğini açıkladı. Nihai kararın ise öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri doğrultusunda alınacağını vurguladı.

Okullardaki ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği, son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki okul günü sayısının dünya ortalamalarına göre kötü bir durumda olmadığını söyleyen Bakan Tekin, tatillerin sık olmasının farklı sorunlar doğurduğunu ifade etti.

"ÖĞRENME KAYIPLARI OLUYOR"

Bakan Tekin, asıl sorunun tatillerin sayısı değil, her tatil sonrası öğrencilerin okula yeniden alışma sürecinde yaşadığı zorluklar ve bunun yol açtığı öğrenme kayıpları olduğunu vurguladı. Bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, küresel bir tartışma konusu olduğunu belirtti.

Tekin, "Burada sorun aslında bu rakamlardan ziyade şurada: Her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafında da tartışılıyor. Dünyanın her tarafında bu ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattığına dair, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kaybı yaşadıklarına dair, ara tatil sonrası okulda adaptasyon sorunları yaşandığına dair bir sürü eleştiri var." dedi.

TATİL TAKVİMİNİN YOĞUNLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'deki tatil takviminin yoğunluğuna da dikkat çeken Tekin, bu durumdan özellikle küçük yaş gruplarını daha fazla etkilediğini söyledi.

Bakan Tekin, "Şöyle kabaca baktığımızda Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 29 Ekim Bayramı, yılbaşı, sömestr tatili, 23 Nisan, 19 Mayıs, 1 Mayıs, kar tatili... Baktığımızda her birisinde bir tatil oluyor ve tatil sonrası da özellikle temel eğitim çağındaki, yani okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bu tür öğrenme kayıplarının olduğuna dair, yeniden adaptasyon sorunlarının olduğuna dair eleştiriler var." diye konuştu.

ARA TATİLLER KALKACAK MI?

Ara tatil uygulamasıyla ilgili değerlendirme süreci içinde olduklarını söyleyen Bakan Tekin, nihai bir karar için sahadan gelen verileri ve araştırmaları beklediklerini ifade etti.

Tekin, "Ben ilk bakan olduğum yıl da bu konu çok tartışılmıştı. Biz de onun üzerine dedik ki; 'Biz bu konularla ilgili sahada araştırmalarımızı yapacağız. Birkaç yıl izleyelim, ondan sonra da değerlendirme yaparız.' Şu anda da yine bu bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız özellikle plan bütçe sürecindeki tatille ilgili oradaki eleştiriler ve tartışmalar sonrasındaki konulardı. Biz araştırmamızı yapıyoruz." dedi.

NİHAİ KARAR İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR

Karar süreçlerinde öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerini önemsediklerini belirten Bakan Tekin, aceleci davranmayacaklarını söyledi. Tekin, nihai kararın istişare kültürü içinde alınacağını, tüm paydaşların görüşlerinin değerlendirileceğini belirtti.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası