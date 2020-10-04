Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal edilen topraklarını geri almak için hazır olduklarını belirten cephedeki Azerbaycan askerleri "Samimi olarak söyleyebilirim ki, Ermenistan ordusunu yok etmek için sabırsızlanıyoruz. İlerlemek için komutanlarımızın talimatlarını bekliyoruz. Azerbaycan bayrağını Şuşa’da Karabağ'ımızda dalgalandıracağız” dedi.

HEDEFLERE NOKTA ATIŞ

Öte yandan operasyonun yedinci gününde Azerbaycan ordusu, gece boyu da belirlenen hedefleri imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin mevzilerinin ateş altına alındığı ve hedeflerin teker teker imha edildiği bildirildi.