Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarında ilerleyişi sürerken, Karabağ’da Ermenistan’a ait zırhlı askeri araçlar imha edilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait zırhlı araçları vurarak imha ettiği görüntüler paylaşıldı.