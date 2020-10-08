Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarında ilerleyişi sürerken, Karabağ’da Ermenistan’a ait zırhlı askeri araçlar imha edilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait zırhlı araçları vurarak imha ettiği görüntüler paylaşıldı.
Azerbaycan, Ermenistan’a ait zırhlı araçları yok etmeye devam ediyor
08.10.2020 - 20:10 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu, Karabağ’daki Ermenistan’a ait zırhlı askeri araçları imha etmeye devam ediyor.
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,zırhlı araç,
737483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737483.aspx
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