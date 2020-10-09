Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, işgal altındaki bölgeler bir bir kurtarılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’deki Sukavuşan’a ait yeni görüntüler paylaştı.