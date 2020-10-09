Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, işgal altındaki bölgeler bir bir kurtarılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’deki Sukavuşan’a ait yeni görüntüler paylaştı.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan’dan yeni görüntüler
09.10.2020 - 19:10 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’deki Sukavuşan’dan yeni görüntüler paylaştı.
Etiketler : Azerbaycan Savunma Bakanlığı,Ermenistan,terter,
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