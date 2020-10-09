Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, işgal altındaki bölgeler bir bir kurtarılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’deki Sukavuşan’a ait yeni görüntüler paylaştı.