Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Üst düzey bir askerî yetkili, Esad rejiminin; İdlib’in güney kesiminde kimyasal silahlar kullanarak provokasyon hazırlığında olduğunu, suçu da muhalif gruplara ve Türkiye’ye atmayı planlandığını belirtti. Aynı yetkili, Esad’ın, “Kimyasal silah saldırısının Türkiye’den uzmanların desteğiyle muhalif gruplarca yapılacağını, suçun da Suriye rejimine atılacağı” yalanını yayarak saldırıya zemin hazırladığını söyledi.

217 KİMYASAL SALDIRI

Esad rejimi, iç savaşın başlamasından bugüne 217 defa kimyasal silah saldırısında bulundu. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce, Suriye yönetiminin bütün kimyasal silahlarını imha ettiği iddia edilmesine rağmen; ilk saldırısını 2012'de Humus’a gerçekleştiren Esad rejimi, en son saldırısını ise Lâzkiye’ye bağlı Kebine köyüne düzenlemişti.