Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1950’lerin başlarında Londra’da inşa edilen Seafield House isimli ev, nükleer saldırılara karşı ‘sivil savunma savaş odaları’ olarak inşa edilmişti. Yüzlerce kiloluk bombalara dayanacak kalın duvarları ve dev çelik kapıları bulunan ev, 50 askere dış dünyadan tecrit vaziyette yaşama imkanı veriyordu. Evde dış dünyayla iletişimi sağlayacak muhabere odaları ve radyoaktif sızıntıları engelleyecek havalandırma sistemi de bulunuyordu. Daha sonra askeriyenin elinden çıkarak baştan başa restore edilen ve ikametgah olarak kullanılan ev, koronavirüs salgını sırasında kıymete bindi.

2010’da 4,5 milyon sterline satışa çıkarılan ev, iki kat değerlendi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı, 5 oda, 6 banyo, sauna, iki mutfak, bir sinema salonu ve havuz bulunan evi 10 milyon sterline (yaklaşık 103 milyon TL) satışa çıkardı. İş adamı, ilanda pazarlıklara da kapalı olduğunu bildirdi.