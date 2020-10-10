Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, kitlesel gösteriler düzenlemek suçlamasıyla Almazbek Atambayev, Kanat Sagınbayev, Damir Musakeyev ve Farid Niyazov'un gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde başkent Bişkek'in dışındaki Koy-Taş köyünde Atambayev'in evinin önünde çok sayıda güvenlik gücü görülüyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep etmek amacıyla Ala-Too Meydanı'nda dün taraftarlarını toplayan Atambayev, iki grup arasında çıkan kavganın ardından bölgeden ayrılmıştı.

ORDUDAN GÖVDE GÖSTERİSİ



Bu arada başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda ordu ve polis gövde gösterisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un imzasıyla başkent Bişkek'te 10 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını öngören kararname doğrultusunda günlerdir protesto gösterilerinin yapıldığı Ala-Too Meydanı'nda ordu ve kolluk kuvvetleri marşlar eşliğinde geçit töreni gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin meydanda toplandığı sırada Ala-Too Meydanı'na 50 metre mesafede bulunan başbakanlık binasını günlerdir ablukada tutan Caparov'un destekçileri, meydana gelerek askerlerinin halka silah doğrultmamaları için tezahüratta bulundu.

Törende yeni Genelkurmay Başkanı Taalaybek Omuraliyev, Cumhurbaşkanı tarafından OHAL ilan edildiğini belirterek, yeminlerine uygun şekilde millete ve ülkeye hizmete devam edeceklerini söyledi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından güvenlik güçlerinin geçidi ile sona erdi.



"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER ETKİLENMEZ"



Öte yandan Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, ülkesinde seçimlerin ardından yaşanan olayların Türkiye ile ilişkileri etkilemeyeceğini vurguladı. Ömüraliyev ''Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına göre, seçimlerin geçersiz sayılması halinde, yeni seçimler Kırgız Cumhuriyeti Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından bir ay içinde belirlenir, yani 6 Kasım 2020 tarihine kadar'' dedi.