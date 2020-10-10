Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Louisiana eyaletini kategori 2 seviyesindeki Delta Kasırgası dün yerel saatle 18.00 sularında 155 kilometre hızla vurdu. Delta, bu yıl ABD’yi vuran 10’uncu kasırga oldu. Delta, nedeni ile meydana gelen aşırı yağışlar sellere ve taşkınlara neden oldu. Kasırga nedeni ile birçok ev ve iş yeri hasar görürken, birçok noktada elektrik kesintileri yaşandı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Delta nedeni ile meydana gelen şiddetli rüzgarların Louisiana kıyılarında 3 metre yüksekliğinde hayatı tehdit eden dalgalanmalar oluşturabileceği aktarıldı. NHC, Delta’nın bugün hız kaybederek zayıflamasını ve tropikal bir fırtınaya dönmesini beklendiğini açıkladı.

Kasırga, şu anda orta ve kuzeydoğu Louisiana'dan geçerek, Kuzey Mississippi ve Tennessee Vadisi'ne doğru ilerleyişini sürdürüyor. Kasırga nedeniyle okullar ve resmi kurumlar kapatılırken, bölge halkı tahliye edilmeye başladı. Delta, ABD’nin iç kesimlerine ilerledikçe etkisini kaybederek, kategori 1 seviyesine geriledi.

Louisiana Valisi John Bel Edwards yaptığı açıklamada, bölge halkına yardım için 2 bin 400 Ulusal Muhafızın görevlendirildiğini duyurdu. Vali Edwards, ayrıca Delta'nın Laura Kasırgası’ndan daha güçsüz olduğunu fakat Laura’dan kalan enkazları süpürüp mermi gibi etrafa fırlattığını belirtti.

Öte yandan Louisiana’yı 20 Ağustos'ta vuran kategori 4 seviyesindeki Laura Kasırgası nedeni ile hala 6 binden fazla insan otellerde ve geçici yerlerde kalıyor. Laura Kasırgası’ndan en çok etkilenen Lake Charles bölgesinde sokaklarda enkaz kaldırma çalışmaların ise hala devam ediyor.