Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Resmi olmayan bilgilere göre saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu bilgisi edinildi.
Ermenistan ateşkes dinlemiyor! Yine sivilleri vurdular
11.10.2020 - 05:17 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine saldırdı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Etiketler : ermenistan,ermenistan azerbaycan,
738028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738028.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER