Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrinde Danielle Martin (32), martta iki aylık hamileyken nefes darlığından hastaneye kaldırıldı ve koronavirüs testi pozitif çıktı. Danielle, durumunun kötüleşmesi üzerine ilaç verilerek suni komaya sokuldu. Eşi Bryan Green (32), hem onun hem de karnındaki bebeğinin hayatından endişe etmeye başladı. Danielle 10 gün sonra komadan çıktı ve eşini arayarak ikiz çocuklarının olacağını müjdeledi. Daha önceden 3 çocukları olan çiftin, geçen hafta Ava ve Amelia isimlerinde iki kızları dünyaya geldi. Bryan, “Fırtınalı günlerden sonra ailece mutlu ve sağlıklıyız. İkizler bizi uyutmasa da sağ salim dünyaya gelmeleri bizi çok sevindirdi. İkizler bizim mini prenseslerimiz” dedi.