İlham Aliyev'in Yardımcısı Hikmet Hajiyev "Terter şehrinde Ermenistan'ın mezarlığa kasıtlı saldırısı sonucu 3 sivil öldü, 3'ü ağır yaralandı. İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan, sivillere karşı terör politikası güdüyor" dedi.
Ermenistan mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu!
15.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu. İlk bilgilere göre, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandığı bildirildi.
Etiketler : ermenistan,terter,
739082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/739082.aspx
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