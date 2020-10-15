İlham Aliyev'in Yardımcısı Hikmet Hajiyev "Terter şehrinde Ermenistan'ın mezarlığa kasıtlı saldırısı sonucu 3 sivil öldü, 3'ü ağır yaralandı. İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan, sivillere karşı terör politikası güdüyor" dedi.