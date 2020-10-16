Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor.

Dünya kamuoyuna Azerbaycan'ın haklılığını her fırsatta dile getiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus gazeteci Kiselev'e verdiği röportajda, bölgede gerginleşen durumu nasıl değerlendirdiğini anlatırken, verdikleri mücadele ve gündeme dair konularda açıklamada bulundu.

Aliyev ayrıca, kırmızı çizgileri hakkında görüşlerini de paylaştı.

AZERBAYCAN'IN KURTULUŞ SAVAŞI

"Her savaş vahşettir, kayıplardır, insanların çektiği acılardır, sevdiklerini kaybetmeleridir." diyen Aliyev, "Ancak fark şu ki bu savaş, Azerbaycan halkı için bir kurtuluş savaşı, Ermenistan için ise bir istila savaşıdır. Sözde Dağlık Karabağ Ordusu'nun aslında olmadığı hiç kimse için sır olmayıp, uluslararası arabulucuların da zaten bildiği bir gerçektir." ifadelerini kullandı.