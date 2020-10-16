Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cesur Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Hırmancık, Ağbulak ve Ahullu köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır” dedi.
Azerbaycan Hocavend'nin 3 köyünü işgalden kurtardı
16.10.2020 - 17:39 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend iline bağlı 3 köy daha kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hocavend,Hırmançık,Ağbulak,Ahullu,ermenistan,azerbaycan,
739442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/739442.aspx
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