Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ağır kayıplar veren Ermenistan birlikleri, teçhizatlarını cephede bırakarak geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların görüntülerini paylaştı.
Ermenistan'dan ele geçirilen tanklar görüntülendi
22.10.2020 - 12:14 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'ın Ermenistan birliklerinden ele geçirdiği tanklar görüntülendi.
Etiketler : Ermenistan,
740817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740817.aspx
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