Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ağır kayıplar veren Ermenistan birlikleri, teçhizatlarını cephede bırakarak geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların görüntülerini paylaştı.