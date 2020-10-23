Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Çatışmaların başladığı 27 Eylül tarihinden itibaren işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başlayan Azerbaycan ordusu karşısında direnemeyen, Ermenistan ordusu son 24 saat içinde büyük darbe yedi:

Gubadlı yönünde ağır kayıplar veren Ermenistan birlikleri önemli yükseklik ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda kaldı.

Hocavend yönünde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 155. Topçu Alayının askerleri büyük kayıp verdi.

Ermeni ordusunun 543. Alayın savunma alanında yangın çıktı. Azerbaycan ordusunun operasyonu sırasında alay komutanı yaralanırken, yardımcısı, tabur komutanı Araik Hovakimyan ile yardımcıları ve birlik komutanları öldürüldü.

Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen Ermeni gönüllüleri mevzilerini terk ederek kaçtı.

Ağdere yönündeki 5. muhrip alayı, Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu büyük kayıp verdi. Alayın 3. tabur komutanı kayboldu, kurmay başkanı öldürüldü, yeraltı sığınağı imha edilirken çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü.

Ermenistan ordusunun 543. alayına açtığı ateş sonrasında alay komutanı yaralandı, yardımcısı ise öldürüldü. Alayın 1. taburunun komutanı, komutan yardımcısı, havan topu bölüğünün komutanı öldürüldü. 1. taburun bir bölüğünün personeli savaşa girmeyi reddetti.

20 KÖY, 1 KASABA DAHA KURTARILDI

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünkü operasyonlar sonucu yirmi köy ve bir kasabanın daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi.

YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Bu arada Ermenistan ordusu çatışmaların başladığı tarihten itibaren sivillere saldırmaya devam ediyor. Ermeni askerleri dün de Siyezen, Gebele ve Kürdemir’e balistik füze fırlattı. Siyezen şehrine üç, Gebele şehrine iki, Kürdemir iline ise bir balistik füze düştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada sivil altyapının zarar gördüğü, can kaybının olmadığı duyuruldu.