1954 doğumlu Azevedo, emekli bir general. 1976'da subay okulundan mezun oldu. 2014'te generalliğe terfi etti. 3 Kasım 2018'de, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından Savunma Bakanı olarak seçildi.
Brezilya Savunma Bakanı tören sırasında böyle esnedi
23.10.2020 - 21:55 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya Savunma Bakanı Fernando Azevedo, Havacı Günü onuruna düzenlenen tören sırasında esnerken görüntülendi.
Etiketler : brezilya,Fernando Azevedo,havacı günü,
741247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741247.aspx
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