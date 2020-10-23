Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1954 doğumlu Azevedo, emekli bir general. 1976'da subay okulundan mezun oldu. 2014'te generalliğe terfi etti. 3 Kasım 2018'de, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından Savunma Bakanı olarak seçildi.