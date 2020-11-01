Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sebebiyle başta Avrupa olmak üzere birçok ülke, daha sert tedbirler uygulamaya başladı. Vaka sayıları sürekli artış gösterdiği için yeni tepe noktaları görüldü. Bu yüzden kafe, restoran, mağazalar ve birçok işletmenin kapatılmasına karar verildi. Hatta bazı ülkeler kısmi sokağa çıkma yasağının bütün güne yayılması için çalışma başlattı. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler Avrupalıların protesto için sokağa dökülmesine sebep oldu.

BELÇİKA

Vaka sayısı 412 bin 314'ü aştı. Zaruriyet harici tüm mağazalar 1 ay, okullar ise 15 Kasım'a kadar kapalı kalacak. Yükseköğrenim tamamen uzaktan eğitimle yürütülecek. Kurallara uymayan şahıslara 250, esnaflara ise 750 avro ceza uygulanacak.

İNGİLTERE

Başbakan Boris Johnson, 5 Kasım’dan itibaren bir ay sürecek ulusal sokağa çıkma yasağı ilan etti. Okullar, kolejler ve üniversiteler kısıtlamadan muaf tutulacak. Tedbirlerin ülke genelinde uygulanmaması hâlinde günlük ölümlerin 4 bini aşacağı ifade edildi. Toplam vaka sayısının 989 bin 745'e ulaştığı ülkede, ölü sayısı ise 46 bin 229'a yükseldi.

ALMANYA

Artan vakaların önüne geçilemiyor. Son 24 saatte 19 bin 54 yeni vakanın tespit edildiği, toplam sayının 501 bin 648'e yükseldiği bildirildi. Ölü sayısı ise 10 bin 452’ye yükseldi.

YUNANİSTAN

3 Kasım'dan itibaren kafe, restoran ve barların 1 ay süreyle kapatılmasına karar verildi. Başkent Atina dâhil olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde süre uzatıldı.